Ramalan Cuaca: Jakarta Potensi Hujan Angin Kencang Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi tiga wilayah di DKI Jakarta pada hari ini, Minggu (25/6/2023) dari pagi hingga sore hari akan akan mengalami hujan.

Berdasarkan informasi peringatan dini melansir situs www.bmkg.go.id menyatakan bahwa Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Jakarta Barat akan terkena hujan singkat pada malam hari.

"Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jaksel, Jakpus, dan Jakbar pada malam hari," tulis BMKG.

Untuk wilayah lainnya seperti Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diprediksi cerah dan berawan. Hal ini juga berlaku bagi wilayah sekitar Jakarta (Bodetabek).

Untuk tetap berbagi informasi dengan mengunjungi website bmkg.go.id. Masyarakat juga bisa berbagi informasi dan mengikuti seluruh akun media sosial BMKG Instagram Twitter Facebook dan YouTube.

(Arief Setyadi )