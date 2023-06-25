Kebakaran Landa Pemukiman Padat Penduduk di Tamansari Jakarta Barat





JAKARTA - Kebakaran melanda sejumlah rumah di pemukiman warga tepatnya di Jalan Tangki, Gang Ibrahim RT012/RW06, Tangki, Tamansari, Jakarta Barat pada Minggu (25/6/2023) pagi.

Dalam peristiwa ini, sebanyak tiga rumah warga dilaporkan hangus terbakar. Kebakaran tersebut juga tidak menimbulkan korban jiwa.

Kasie Operasi Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Jakarta Barat Syarifuddin mengatakan, peristiwa kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 06.30 WIB. Pihaknya kemudian menerjunkan sebanyak 17 unit mobil pemadam yang diisi 85 personel ke lokasi.

"Objek yang terbakar rumah tinggal, sebanyak 3 rumah," kata Syarif dalam keterangannya, Minggu.

Syarif menjelaskan, proses pemadaman berlangsung cepat. Api berhasil dilokalisir dan dinyatakan padam sekitar pukul 08.05 WIB.