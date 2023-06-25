Bocah 4 Tahun Tewas Dianiaya Ibu Kandung dan Ayah Tiri di Tangsel

TANGSEL - Seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun meninggal dunia dengan tubuh penuh luka. Bocah tersebut menghembus nafas terakhirnya saat dirawat di RSU Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Kasie Humas Polres Kota Tangsel, Galih Dwi Nuryanto mengatakan, bocah tersebut merupakan korban kekerasan.

"Benar kami Polres Tangsel telah melakukan penyidikan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur balita laki-laki usia sekitar 4 tahun yang yang diketahui terjadi pada hari Selasa, 20 Juni 2023," ujarnya Minggu, (25/6/2023).

Kata dia, unit PPA Sat Reskrim Polres Kota Tangsel langsung bertindak cepat menangani kasus tersebut. Hasilnya, polisi langsung menangkap pelaku kekerasan anak tersebut.