HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Terguling di Ciampea, 2 Orang Tewas Mengenaskan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |13:38 WIB
Truk Terguling di Ciampea, 2 Orang Tewas Mengenaskan
Kecelakaan truk di Ciampea Bogor (foto: dok ist)
BOGOR - Sebuah truk mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Ciampea tepatnya Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Dua orang tewas dalam kecelakaan ini.

Kapolsek Ciampea, Kompol Suminto mengatakan, kecelakaan tersebut sekira pukul 05.20 WIB. Berawal saat truk dengan nomor polisi B 9835 OB sedang melaju dari arah Bogor menuju Leuwiliang.

"Saat melintasi jalan menikung pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraanya karena mengantuk," kata Suminto, Minggu (25/6/2023).

Truk tersebut pun hilang kendali ke kiri jalan dan terjatuh tanah kosong. Adapun posisi terakhir truk dalam kondisi terguling dengan semua roda di atas.

Telusuri berita news lainnya
