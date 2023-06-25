Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ruko di Tamansari Terbakar, 12 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Dimas Choirul , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |14:01 WIB
Ruko di Tamansari Terbakar, 12 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
Illustrasi (foto: Freepik)
JAKARTA - Bangunan rumah toko (Ruko) terbakar di Jalan Taman Sari Raya No.4, Kelurahan Maphar, Tamansari, Jakarta Barat pada Minggu (25/6/2023) siang. Sejumlah personel pemadam kebakaran (Damkar) masih berjibaku memadamkan api.

"Objek yang terbakar ruko, jenis bangunan rendah," kata Kasie Ops Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Jakarta Barat Syarifuddin dalam keterangannya, Minggu (25/6/2023).

Ia menjelaskan, pihaknya mengerahkan sebanyak 12 unit mobil damkar yang berisi 60 personel ke lokasi kejadian. Proses pemadaman dimulai sejak pukul 13.02 WIB tadi.

Syarif sendiri belum dapat memastikan dugaan penyebab kebakaran, pun terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa itu.

Kekinian, pihaknya dibantu sejumlah unit tambahan dari Sudin PKP Jakarta Pusat guna mempercepat pemadaman api agar tidak merambat.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
