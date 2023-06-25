Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dianiaya Ibu Kandung dan Bapak Tiri, Bocah 4 Tahun di Tangsel Meninggal Dunia

Hambali , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |14:30 WIB
Dianiaya Ibu Kandung dan Bapak Tiri, Bocah 4 Tahun di Tangsel Meninggal Dunia
Bocah 4 tahun tewas dianiaya. (Ilustrasi/Freepik)
TANGERANG SELATAN - Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun meninggal dunia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Balita malang itu menjadi korban penganiayaan oleh ibu kandung dan bapak tiri beberapa hari lalu.

Aksi penganiayaan dilakukan ibu korban berinisial AZ dan suaminya berinisial D pada Selasa 20 Juni 2023. Korban mengalami luka lebam di sekujur tubuh hingga harus menjalani perawatan di RSU Tangsel.

"Semalam kita mendapatkan informasi dari pihak RSU Tangsel bahwa korban anak dinyatakan meninggal dunia dan selanjutnya terhadap jenazah sudah dibawa ke RS Fatmawati Jaksel untuk dilakukan autopsi," tutur Kasie Humas Polres Tangsel, Ipda Galih, Minggu (25/6/2023).

Kedua orang tua korban telah ditangkap polisi. Mereka hingga kini masih menjalani pemeriksaan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangsel. Belum diketahui motif penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

"Pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan ibu kandung dan bapak tiri. Saat ini sudah kita lakukan penahanan di Polres Tangsel. Untuk perkembangan kasus tersebut hingga kini masih dalam penyidikan secara mendalam," tutur Ipda Galih.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
