MNC Life Berikan Edukasi Keuangan kepada Dokter di Bekasi

MNC Life berikan edukasi keuangan ke para dokter di Bekasi. (MPI/Ade Suhardi)

BEKASI - MNC Life Assurance memberikan edukasi keuangan untuk dokter yang menghadiri seminar ilmiah bersama RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Cikarang. Acara ini digelar di Hotel President Executive Club, Jalan Niaga Raya, Mekarmukti, Cikarang Baru, Bekasi, Sabtu (24/6/2023).

Kegiatan itu diawali dengan materi yang disampaikan mengenai Surgery and Chemotherapy Treatment in Cervical Cancer dan Overview of Radiotherapy in Management of Cervical Cancer serta diskusi kasus. Acara ini dihadiri puluhan dokter.

Hadir sebagai pembicara, yaitu Dokter Faisal Adam Spesialis Onkologi Radiasi, dan Kebidanan dan Kandungan Konsultan Onkologi Ginekologis, Dokter Rhabbi Chandra Hadiningrat.

BACA JUGA: MNC Life Berikan Literasi Keuangan di Pelatihan Dokter Bersama RS Mitra Keluarga Bekasi Timur

Head Training Development PT MNC Life Assurance Arike Agung mengatakan, kali ini MNC Life bekerjasama dengan RS Mitra Keluarga, diminta untuk membantu edukasi keuangan untuk dokter.

"Jadi bagaimana kita ketika punya income, mereka bisa mengaturnya dengan lebih baik, punya perencanaan keuangan yang lebih," ujarnya, Sabtu (24/6/2023).