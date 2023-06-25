Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RS Mitra Keluarga dan MNC Life Gelar Seminar Bahas Kanker

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |14:55 WIB
RS Mitra Keluarga dan MNC Life Gelar Seminar Bahas Kanker
MNC Life dan RS Mitra Keluarga Bekasi Timur gelar seminar bahas kanker. (MPI/Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Cikarang menggelar seminar ilmiah bertema Comprehensive Management of Cervical Cancer di President Executive Club Kabupaten Bekasi, Sabtu (24/6/2023). Dalam acara ini RS Mitra Keluarga menggandeng MNC Life dan IDI.

Dalam seminar ini disampaikan materi mengenai Surgery and Chemotherapy Treatment in Cervical Cancer dan Overview of Radiotherapy in Management of Cervical Cancer. Selain itu, diskusi ini diikuti mayoritas dokter umum wilayah Bekasi, Cikarang dan sekitarnya.

Dokter Faisal Adam Spesialis Onkologi Radiasi mengatakan RS Mitra Keluarga Bekasi Timur memiliki layanan unggulan Oncology and Radiotherapy Center yang merupakan pusat rujukan kasus penyakit kanker dan tindakan pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi.

”Kita membahas mengenai kanker serviks ya, dari mulai diagnosanya, kemudian manajemennya juga, demo bedah, kemudian juga domos terapi, kita bahas tuntas semuanya mulai dari diagnosa awal sampai terapi kanker serviks,” ucap Faisal, Sabtu (24/6/2023).

Faisal menjelaskan Mitra Keluarga Cikarang saat ini telah memiliki beragam pelayanan Dokter Spesialis, salah satunya adalah Dokter Sub Spesialis Onkologi di bidang Kandungan dan Ginekologi, selain dokter spesialis dengan berbagai multidisiplin ilmu kedokteran.

“Targetnya sebetulnya hari ini adalah dokter umum ya, karena memang pasien kanker itu kan tentunya ketika datang berobat pastinya ke klinik dulu enggak mungkin, biasanya langsung ke rumah sakit yang tertinggi gitu,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
