Blusukan ke Pademangan Jakut, Ganjar Pranowo Disambut Antusias Warga

Ganjar Pranowo di Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (25/6/2023). (MPI/Irfan Maulana)

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo disambut meriah warga Pademangan Barat, Jakarta Utara (Jakut), Minggu, (25/6/2023). Tampak ratusan warga antusias menyambut kedatangan Ganjar.

Ganjar tiba di lokasi sekira pukul 14.00 WIB. Saat memasuki wilayah tersebut, Ganjar disambut dengan kebudayaan khas Betawi, yakni ondel-ondel dan palang pintu.

Setelah itu, Ganjar yang dikawal jajaran PDIP ini langsung blusukan masuk ke permukiman. Ganjar juga diserbu masyarakat.

"Pak Ganjar, Pak Ganjar. Foto pak Ganjar," teriak masyarakat.

Tampak masyarakat, baik tua dan muda senang dengan kehadiran Gubernur Jawa Tengah tersebut. Sebab, kehadiran Ganjar adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Ganjar terlihat ramah menyapa warga yang meneriakinya dengan melambaikan tangan. Tak jarang, Ganjar menuruti permintaan warga yang ingin berfoto dengannya.

Ada pula warga yang meminta hadiah. Hal itu pun dibalas Ganjar dengan senyuman.

"Pak mau sepeda pak. Pak hadiah," teriak warga.

Ganjar masuk ke permukiman lewat gang-gang sempit dan kumuh. Namun, hal itu tak menyurutkan semangatnya untuk bertemu warga DKI Jakarta.