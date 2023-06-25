Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Blusukan ke Pademangan Jakut, Ganjar Pranowo Disambut Antusias Warga

Irfan Maulana , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |15:40 WIB
Blusukan ke Pademangan Jakut, Ganjar Pranowo Disambut Antusias Warga
Ganjar Pranowo di Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (25/6/2023). (MPI/Irfan Maulana)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo disambut meriah warga Pademangan Barat, Jakarta Utara (Jakut), Minggu, (25/6/2023). Tampak ratusan warga antusias menyambut kedatangan Ganjar.

Ganjar tiba di lokasi sekira pukul 14.00 WIB. Saat memasuki wilayah tersebut, Ganjar disambut dengan kebudayaan khas Betawi, yakni ondel-ondel dan palang pintu.

Setelah itu, Ganjar yang dikawal jajaran PDIP ini langsung blusukan masuk ke permukiman. Ganjar juga diserbu masyarakat.

"Pak Ganjar, Pak Ganjar. Foto pak Ganjar," teriak masyarakat.

Tampak masyarakat, baik tua dan muda senang dengan kehadiran Gubernur Jawa Tengah tersebut. Sebab, kehadiran Ganjar adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Ganjar terlihat ramah menyapa warga yang meneriakinya dengan melambaikan tangan. Tak jarang, Ganjar menuruti permintaan warga yang ingin berfoto dengannya.

Ada pula warga yang meminta hadiah. Hal itu pun dibalas Ganjar dengan senyuman.

"Pak mau sepeda pak. Pak hadiah," teriak warga.

Ganjar masuk ke permukiman lewat gang-gang sempit dan kumuh. Namun, hal itu tak menyurutkan semangatnya untuk bertemu warga DKI Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ganjar Pranowo Pilpres 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement