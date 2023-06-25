Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terjatuh dari Kapal di Perairan Tanjung Burung, ABK Ini Ditemukan Tewas

Dimas Choirul , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |15:54 WIB
Terjatuh dari Kapal di Perairan Tanjung Burung, ABK Ini Ditemukan Tewas
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Tim SAR Gabungan akhirnya menemukan Anak Buah Kapal (ABK) KM Raja Muda Jaya, yang terjatuh dari kapal di Perairan Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten.

Korban yang bernama Tommy Ade Saputra (18) ditemukan tewas dalam kondisi mengambang pada radius 10 meter dari lokasi kejadian pada Minggu (25/6) sekitar pukul 12.00 WIB.

"Korban siang ini kita temukan kemudian langsung dievakuasi menuju pelabuhan cituis untuk selanjutnya dibawa menuju rumah duka untuk proses selanjutnya," kata Kepala Kantor SAR Jakarta selaku SAR Mission Coordinator (SMC) dalam operasi SAR, Fazzli dalam keterangannya, Minggu (25/6/2023).

Fazzli mengatakan bahwa, upaya pencarian korban melibatkan 50 personel gabungan yang terdiri dari Kantor SAR Jakarta, Pos TNI AL Pelabuhan Cituis, Pos TNI AL Tg.Pasir, KSOP Cituis, Polsek Teluk Naga, Koramil Teluk Naga, SAR MTA, DMC Dompet Dhuafa, Nelayan serta masyarakat setempat.

Pencarian dilakukan dengan melakukan penyisiran di atas permukaan air menggunakan perahu karet, Kapal Patroli TNI AL, dan juga perahu nelayan hingga radius 4 Nautica Miles (NM) dari lokasi kejadian.

Sebelumnya diketahui, korban bernama Tommy Ade Saputra (18) tenggelam setelah mengalami kejang-kejang di atas KM Raja Muda Jaya pada Sabtu (24/6) sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu korban sedang melakukan perjalanan pulang dari mencari ikan menuju Pelabuhan Cituis.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement