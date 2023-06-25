Terjatuh dari Kapal di Perairan Tanjung Burung, ABK Ini Ditemukan Tewas

TANGERANG - Tim SAR Gabungan akhirnya menemukan Anak Buah Kapal (ABK) KM Raja Muda Jaya, yang terjatuh dari kapal di Perairan Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten.

Korban yang bernama Tommy Ade Saputra (18) ditemukan tewas dalam kondisi mengambang pada radius 10 meter dari lokasi kejadian pada Minggu (25/6) sekitar pukul 12.00 WIB.

"Korban siang ini kita temukan kemudian langsung dievakuasi menuju pelabuhan cituis untuk selanjutnya dibawa menuju rumah duka untuk proses selanjutnya," kata Kepala Kantor SAR Jakarta selaku SAR Mission Coordinator (SMC) dalam operasi SAR, Fazzli dalam keterangannya, Minggu (25/6/2023).

Fazzli mengatakan bahwa, upaya pencarian korban melibatkan 50 personel gabungan yang terdiri dari Kantor SAR Jakarta, Pos TNI AL Pelabuhan Cituis, Pos TNI AL Tg.Pasir, KSOP Cituis, Polsek Teluk Naga, Koramil Teluk Naga, SAR MTA, DMC Dompet Dhuafa, Nelayan serta masyarakat setempat.

Pencarian dilakukan dengan melakukan penyisiran di atas permukaan air menggunakan perahu karet, Kapal Patroli TNI AL, dan juga perahu nelayan hingga radius 4 Nautica Miles (NM) dari lokasi kejadian.

Sebelumnya diketahui, korban bernama Tommy Ade Saputra (18) tenggelam setelah mengalami kejang-kejang di atas KM Raja Muda Jaya pada Sabtu (24/6) sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu korban sedang melakukan perjalanan pulang dari mencari ikan menuju Pelabuhan Cituis.

(Awaludin)