HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cabuli Siswi SMA, Dukun Ompong Diringkus Polisi

Irfan Maulana , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |16:09 WIB
Cabuli Siswi SMA, Dukun Ompong Diringkus Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
TANGERANG - Seorang dukun bernama Sukriah atau Mamang Ompong yang telah memperkosa siswi SMA berusia 16 tahun asal Kota Tangerang diringkus polisi. Saat ini polisi pun masih mendalami peristiwa tersebut.

"Kami masih melakukan penyelidikan dan penyidikan," ujar Kasie Humas Polres Kota Tangerang Selatan, Galih Dwi Nuryanto, Minggu (25/6/2023).

Dia mengatakan, Sukriah pasrah saat diamankan Polisi. Dia pun ditangkap tanpa perlawanan.

"Alhamdulillah sudah kami amankan dan bawa ke Polres Kota Tangerang Selatan," ucapny.

Kendati begitu, Galih tak menjelaskan soal kronologi kejadian tersebut. Saat ini, kasusnya tengah di tangani Unit PPA Polres Kota Tangerang Selatan.

"Nanti yah masih kami dalami dahulu ihwal otid dan kronologi yang terjadi ini. Nanti kami akan sampaikan kembali," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang siswi SMA asal Kota Tangerang berusia 16 tahun menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh dukun. Peristiwa itu bermula ketika dia tengah menemani tantenya mandi kembang di rumah dukun tersebut di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Kamis (1/6/2023).

Wakil KPAI Kota Tangerang, Syukron Nur Arifin saat itu, korban juga ditemani oleh ibunya. Saat di lokasi, di dukun menuturkan bahwa korban terkena guna-guna.

