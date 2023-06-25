Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sambut Kedatangan Ganjar, Warga Jatipadang Keluhkan Banjir

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |16:11 WIB
Sambut Kedatangan Ganjar, Warga Jatipadang Keluhkan Banjir
Ganjar Pranowo di Jatipadang, Pasar Minggu, Jaksel, Minggu (25/6/2023). (MPI/Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo blusukan ke permukiman di kawasan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023). Dalam kunjungannya itu, Ganjar menerima masukan untuk membenahi permukiman tersebut ketika kelak menjadi Presiden Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Ganjar didampingi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Kedatangan mereka disambut semringah warga Jati Padang. Mereka berbondong-bondong mengikuti Ganjar selama blusukan tersebut.

Pintu-pintu rumah warga tersebut pun terbuka lebar untuk menerima Ganjar. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah itu acap kali diminta membenahi permukiman tersebut.

"Pak tolong nanti kalau Bapak jadi presiden, bisa dibenahi wilayah ini biar enggak banjir. Soalnya hujan sebentar saja pasti banjir," kata salah satu warga ketika Ganjar menyusuri gang tersebut, Minggu (25/6/2023).

Ganjar pun mengakui selama melakukan blusukan tersebut banyak warga yang mengeluhkan banjir. Ia meminta warga langsung melaporkan kepada lurah dan camat setempat.

"Jadi nanti disampaikan kepada lurah, sama camat mumpung lagi bahas anggaran. Kalau tadi di sana sudah dikomplain tadi, 'Tolong buatin embung' selesai itu," ucap Ganjar.

