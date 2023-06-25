Ganjar Pranowo Disambut Antusias saat Sambangi Jati Padang Jaksel, Warga: Presiden Gue Nih!

JAKARTA - Pintu rumah warga Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terbuka lebar, Minggu (25/6/2023). Hampir seluruh warga tampak berbondong-bondong ke luar rumah dengan wajah semringah.

Bukan tanpa alasan, siang itu kampung padat penduduk ini kedatangan tamu istimewa, bakal calon presiden (bacapres) 2024 dari PDIP --yang juga didukung Partai Perindo-- Ganjar Pranowo.

Ganjar datang untuk bersilaturahmi dan menyapa masyarakat.

Didampingi Menteri Hukum dan HAM yang juga kader PDIP, Yasonna Laoly, Ganjar menyusuri gang-gang kecil untuk bertemu masyarakat. Tak hanya menyapa, Ganjar juga mendengarkan masukan dari warga yang ada di sana. Mayoritas warga mengeluhkan bencana banjir yang kerap melanda.

"Pak, tolong nanti kalau Bapak jadi Presiden, bisa dibenahi wilayah ini biar enggak banjir Pak. Soalnya hujan sebentar saja pasti banjir," kata salah seorang warga yang bertatap muka dengan Ganjar saat itu.

Tak hanya itu, hampir di setiap gang, warga ke luar rumah untuk menyapa Ganjar. Mereka memanggil Ganjar untuk mampir meski hanya di halaman rumah. Mereka begitu antusias dan bahagia bisa bertemu capres 2024 dari PDIP itu.

"Selamat datang di kampung kami Pak Ganjar, baru kali ini kampung kami kedatangan orang penting seperti Bapak. Calon presiden 2024. Ini akan tercatat dalam sejarah," kata Ketua RW 05 Kelurahan Jati Padang, Kuswanto.

Kuswanto menyampaikan sejumlah aspirasi warganya pada Ganjar. Ia juga mendoakan agar Ganjar diberi kesehatan sehingga cita-citanya bisa terkabul.

"Mari kita doakan bersama agar Pak Ganjar jadi Presiden Indonesia," tuturnya.

"Pak Ganjar penerus Jokowi. Pak Ganjar pasti bisa membuat negeri ini lebih baik lagi," ucap warga.

"Presiden gue nih. Pak Ganjar sehat selalu ya Pak," teriak warga lainnya.

Sementara itu, Ganjar mengaku bahagia bisa berkesempatan menyapa warga secara langsung. Ia mengucapkan terima kasih atas sambutan luar biasa yang diberikan padanya.

"Iya, saya diajak teman-teman relawan untuk ke sini, menyapa warga. Ya, setidaknya saya dulu awal-awal merantau ke sini, di Tanah Abang suasananya seperti ini," kenangnya.