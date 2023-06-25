Kunjungi Pademangan Jakut, Ganjar Pranowo Dengar Keluhan Warga soal Air Bersih

Ganjar Pranowo di Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (25/6/2023). (MPI/Irfan Maulana)

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) dari PDIP, Ganjar Pranowo, mengunjungi wilayah Pademangan Barat, Jakarta Utara, Minggu (25/6/2023). Kedatangan Ganjar untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Pada kunjungannya, Ganjar menerima berbagai keluhan warga. Mulai dari masalah air bersih, kesehatan, pendidikan sampai infrastruktur.

"Karena tidak mudah, tinggal perbaikan-perbaikan kebutuhan masyarakat yang sifatnya umum seperti air bersih," ujar di sela-sela blusukan.

Dia mengungkapkan, masyarakat juga mengeluh soal akses sekolah. Sebab, masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan pendidikan formal.

"Terus kemudian tadi orang bicara sama masih soal akses sekolah, akses kesehatan," tuturnya.

Sementara itu, pada kunjungannya Ganjar Pranowo disambut meriah oleh warga. Nampak, ratusan warga antusias atas kedatangan Ganjar.

Ganjar tiba di lokasi sekira pukul 14.00 WIB. Saat memasuki wilayah tersebut, Ganjar sudah disambut dengan kebudayaan khas Betawi, yaitu ondel-ondel dan palang pintu.

Setelah itu, Ganjar yang dikawal jajaran PDIP ini langsung masuk ke pemukiman. Ganjar juga diserbu masyarakat.

"Pak Ganjar, Pak Ganjar. Foto Pak Ganjar," teriak masyarakat.