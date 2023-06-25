Santri Ganjar Adakan Pelatihan Penyembelihan Hewan Jelang Idul Adha

KEBAYORAN BARU- Relawan Santri Dukung Ganjar (SDG) mengedukasi generasi muda, tentang tata cara pelatihan penyembelihan hewan secara syariat Islam di Majelis Taklim Nurul Amanah, Jalan Gotong Royong 2, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Kami melaksanakan pelatihan penyembelihan hewan kurban di kebayoran Baru,” ujar Koordinator Nasional (Kornas) SDG Acep Amirudin, Minggu (25/6/2023).

Dalam kesempatan ini, SDG dan para peserta mendoakan Ganjar Pranowo menjadi presiden Indonesia pada periode 2024-2029.

“Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Antusias masyarakat dan jemaah Majelis taklim di wilayah ini juga sangat tinggi,"ujarnya.

Pihaknya menerima aspirasi dari masyarakat Kebayoran Baru untuk memberikan edukasi penyembelihan hewan ini.

Oleh karena itu, dia menganggap pelatihan tersebut sangat penting bagi masyarakat. Tidak semua umat Islam pun mengetahui tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.

"Kami mendapat masukan dari masyarakat supaya mengadakan pelatihan penyembelihan hewan kurban. Karena tidak semua muslim mengetahui tata cara sesuai syariat Islam," katanya.

Dalam pelatihan tersebut, dijelaskan materi mulai memilih hewan kurban hingga gerakan dan bacaan ketika menyembelihnya.

"Mulai dari pemilihan hewan kurban, proses menyembelih seperti apa, kemudian apa yang dibaca saat ingin menyembelih itu harus diketahui masyarakat muslim yang akan menyelenggarakan hari raya kurban," ucapnya.

Acep juga menjelaskan kekhususan bulan Zulhijah bahwa umat muslim dianjurkan untuk melaksanakan kurban.

"Selain itu, disampaikan bagaimana keutamaan bulan zulhijah ini bahwa ada satu waktu pada umat muslim untuk berkurban, baik kambing sapi atau unta," ucapnya.

Dengan adanya edukasi ini, kata dia, masyarakat menjadi lebih memahami tata cara menyembelih hewan kurban sehingga ke depannya mereka bisa mempraktikkan langsung di lapangan.

Bukan hanya itu, para peserta juga diajari cara mengelola pentitipan hewan kurban hingga pendistribusiannya.

"Manfaatnya, pelatihan ini supaya masyarakat tahu bagaimana penyembelihan hewan yang baik,” kata dia.