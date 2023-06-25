Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Santri Ganjar Adakan Pelatihan Penyembelihan Hewan Jelang Idul Adha

Novia Adristi Zhafira , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |18:03 WIB
Santri Ganjar Adakan Pelatihan Penyembelihan Hewan Jelang Idul Adha
Santri Ganjar Edukasi Tata Cara Pemotongan Hewan Kurban
A
A
A

KEBAYORAN BARU- Relawan Santri Dukung Ganjar (SDG) mengedukasi generasi muda, tentang tata cara pelatihan penyembelihan hewan secara syariat Islam di Majelis Taklim Nurul Amanah, Jalan Gotong Royong 2, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Kami melaksanakan pelatihan penyembelihan hewan kurban di kebayoran Baru,” ujar Koordinator Nasional (Kornas) SDG Acep Amirudin, Minggu (25/6/2023).

Dalam kesempatan ini, SDG dan para peserta mendoakan Ganjar Pranowo menjadi presiden Indonesia pada periode 2024-2029.

“Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Antusias masyarakat dan jemaah Majelis taklim di wilayah ini juga sangat tinggi,"ujarnya.

Pihaknya menerima aspirasi dari masyarakat Kebayoran Baru untuk memberikan edukasi penyembelihan hewan ini.

Oleh karena itu, dia menganggap pelatihan tersebut sangat penting bagi masyarakat. Tidak semua umat Islam pun mengetahui tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.

"Kami mendapat masukan dari masyarakat supaya mengadakan pelatihan penyembelihan hewan kurban. Karena tidak semua muslim mengetahui tata cara sesuai syariat Islam," katanya.

Dalam pelatihan tersebut, dijelaskan materi mulai memilih hewan kurban hingga gerakan dan bacaan ketika menyembelihnya.

 BACA JUGA:

"Mulai dari pemilihan hewan kurban, proses menyembelih seperti apa, kemudian apa yang dibaca saat ingin menyembelih itu harus diketahui masyarakat muslim yang akan menyelenggarakan hari raya kurban," ucapnya.

Acep juga menjelaskan kekhususan bulan Zulhijah bahwa umat muslim dianjurkan untuk melaksanakan kurban.

"Selain itu, disampaikan bagaimana keutamaan bulan zulhijah ini bahwa ada satu waktu pada umat muslim untuk berkurban, baik kambing sapi atau unta," ucapnya.

Dengan adanya edukasi ini, kata dia, masyarakat menjadi lebih memahami tata cara menyembelih hewan kurban sehingga ke depannya mereka bisa mempraktikkan langsung di lapangan.

Bukan hanya itu, para peserta juga diajari cara mengelola pentitipan hewan kurban hingga pendistribusiannya.

"Manfaatnya, pelatihan ini supaya masyarakat tahu bagaimana penyembelihan hewan yang baik,” kata dia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement