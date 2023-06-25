Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras, Banjir hingga Longsor Melanda Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |21:22 WIB
Hujan Deras, Banjir hingga Longsor Melanda Bogor
Hujan deras picu longsor di Bogor (Foto: Dok BPBD Bogor/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Sejumlah titik bencana terjadi di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Bencana tersebut disebabkan hujan deras yang mengguyur pada Minggu (25/6/2023) sore hari tadi.

"Bencana yang terjadi mulai dari tanah longsor, banjir lintasan dan dahan patah," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor Teofilo Patrocinio Freitas dalam keterangannya.

Untuk lokasi longsor terjadi di wilayah Ciparigi, Kedung Halang, Cibuluh dan Mandala. Sedangkan, untuk banjir lintasan terjadi di wilayah Ciheuleut dan dahan patah di Perumahan Villa Bogor Indah 1.

"Tidak ada korban jiwa, hanya rumah terdampak dan mengancam akses jalan warga," jelasnya.

Assessment dan pemberian bantuan berupa terpal telah selesai dilaksanakan oleh TRC-PB BPBD Kota Bogor. Saat ini, beberapa titik bencana sudah diadakan gotong-goyong bersama warga setempat.

"Untuk banjir lintasan sudah surut dan dahan patah sudah dilakukan pemotongan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bencana longsor bogor hujan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169838/hujan-3rpy_large.jpg
Catat! Musim Hujan di Indonesia Akan Maju, Berlangsung hingga April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169579/hujan-tj3W_large.jpg
Waspada! Musim Hujan Datang Lebih Awal, Puncaknya November–Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3168877/hujan-NpuX_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/340/3118762/amblas-O7L1_large.jpg
Jalan Lintas Sumatera Amblas Usai Diguyur Hujan Deras, Akses Terputus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/337/3118040/ilustrasi_hujan-9AEw_large.jpeg
Awal Ramadan 2025, BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat di Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3117142/hujan-j4g0_large.jpg
82% Wilayah Indonesia Alami Musim Hujan hingga Akhir Februari 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement