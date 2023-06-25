Hujan Deras, Banjir hingga Longsor Melanda Bogor

BOGOR - Sejumlah titik bencana terjadi di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Bencana tersebut disebabkan hujan deras yang mengguyur pada Minggu (25/6/2023) sore hari tadi.

"Bencana yang terjadi mulai dari tanah longsor, banjir lintasan dan dahan patah," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor Teofilo Patrocinio Freitas dalam keterangannya.

Untuk lokasi longsor terjadi di wilayah Ciparigi, Kedung Halang, Cibuluh dan Mandala. Sedangkan, untuk banjir lintasan terjadi di wilayah Ciheuleut dan dahan patah di Perumahan Villa Bogor Indah 1.

"Tidak ada korban jiwa, hanya rumah terdampak dan mengancam akses jalan warga," jelasnya.

Assessment dan pemberian bantuan berupa terpal telah selesai dilaksanakan oleh TRC-PB BPBD Kota Bogor. Saat ini, beberapa titik bencana sudah diadakan gotong-goyong bersama warga setempat.

"Untuk banjir lintasan sudah surut dan dahan patah sudah dilakukan pemotongan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )