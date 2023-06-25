Waspada Banjir, Pintu Air Pesanggrahan dan Sunter Hulu Siaga 3

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta merilis ketinggian air di pintu Pesanggrahan Siaga 3. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai diimbau mewaspadai banjir.

BPBD DKI melaporkan ketinggian air di pintu air Pesanggrahan mencapai 175 sentimeter. Ketinggian itu berdasarkan data pada pukul 18.00 WIB.

“Selamat malam, kami BPBD Provinsi DKI Jakarta menginformasikan bahwa pada pukul 18.00 WIB, ketinggian pos Pesanggrahan 175 cm, gerimis, dalam status Siaga 3,” kata petugas BPBD DKI dalam sebuah video yang diunggah di Twitter @BPBDJakarta, Minggu (25/6/2023).

BPBD DKI Jakarta juga mengimbau kepada warga yang tinggal di sekitaran bantaran sungai untuk mewaspadai potensi adanya banjir.

“Diimbau pada warga sepanjang bantaran sungai agar waspada dan berhati-hati terhadap adanya banjir,” ujarnya.