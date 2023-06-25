Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Jalanan Macet Parah Menuju PRJ, Ini Kata Dirlantas Polda Metro

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |23:11 WIB
Heboh Jalanan Macet Parah Menuju PRJ, Ini Kata Dirlantas Polda Metro
Jalan macet parah menuju PRJ Kemayoran, Jakarta (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Beredar sebuah video di media sosial memperlihatkan kemacetan parah saat sebelum memasuki kawasan Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemacetan itu diketahui terjadi pada Sabtu, 24 Juni 2023.

"Semua jalan macet total, untuk teman-teman yang akan ke PRJ Kemayoran lebih baik ditunda, jika memaksa akan pergi, lebih baik parkir di area PRJ," dikutip dari akun TikTok @jepepin1, Minggu, 25 Juni 2023.

Menanggapi hal itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menyebutkan kemacetan itu terjadi memang imbas dari PRJ dan ajang street race Polda Metro Jaya yang digelar pada hari yang sama. PRJ sendiri akan berlangsung selama satu bulan full, sementara street race Polda Metro Jaya digelar pada 24 dan 25 Juni 2023.

"Pelaksanaan street race bersebelahan dengan PRJ. Kami minta maaf kepada masyarakat yang tergganggu yang akan menuju ke PRJ," kata Latif kepada awak media, Minggu (25/6/2023).

Latif mengatakan, ajang street race Polda Metro Jaya memang digelar selama dua hari. Dia juga mengaku sebelumnya telah mempertimbangkan untuk menunda balapan street race itu agar tidak menimbulkan kemacetan.

Akan tetapi, kata Latif, para pembalap street race yang berjumlah 800 peserta ini juga mendesak pihak Polda Metro agar segera menggelar acara balapan tersebut.

"Pelaksanaan dua hari, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik aman dan nyaman. Kenapa? Karena kalau sudah diundur, mereka sudah desak kita untuk bisa segera dilaksanakan. Mereka sudah nagih kita akhirnya dengan keterpaksaan bersamaan dengan PRJ," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
