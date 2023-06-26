Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pererat Kekeluargaan, Gubernur Edy Rahmayadi Silaturahmi dengan Masyarakat Sumut di Jakarta

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |00:33 WIB
Pererat Kekeluargaan, Gubernur Edy Rahmayadi Silaturahmi dengan Masyarakat Sumut di Jakarta
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi silaturahmi dengan masyarakat Sumut di Jakarta dan sekitarnya (Foto: Kiki Oktaliani)
JAKARTA - Masyarakat Sumatera Utara (Sumut) yang berada di Jakarta dan sekitarnya melakukan silaturahmi dengan pejabat dan tokoh Sumut. Acara bertajuk "Silaturahmi Pemerintah Sumatera Utara (Pemprovsu) dengan masyarakat Sumatera Utara di Jakarta dan Sekitarnya" ini digelar di Balai Sudirman, Jakarta Selatan.

Dalam acara itu, hadir pula Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi yang memberikan pidato sambutan dalam acara silaturahmi ini.

“Kegiatan-kegiatan seperti ini adalah menyapa, atau bersilaturahmi kepada masyarakat Sumut yang ada di Jabodetabek. Harusnya kita lakukan setiap tahun, tapi tahun 2020-2021 tidak bisa dilakukan karena pandemi Covid,” kata Edy saat dijumpai di Balai Sudirman, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023).

Edy menyebut, dalam kesempatan tersebut dipaparkan pula pencapaian masyarakat Sumut yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Inilah kegiatan ini yang dalam silaturahmi menyampaikan kemajuan-kemajuan Sumatera Utara oleh rakyat Sumut yang ada di Jabodetabek. Khususnya, penguasa-penguasa yang bisa membantu mempercepat kemajuan dan mensejaterahkan masyarakat Sumatera Utara,” harap Edy.

