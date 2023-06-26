Bangun Sumut, Gubernur Edy Rahmayadi Ungkap 4 Program Prioritasnya

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi silaturahmi dengan masyarakat Sumut di Jakarta dan sekitarnya (Foto: Kiki Oktaliani)

JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memaparkan empat program prioritas yang menjadi fokus utama selama dirinya menjabat.

Empat program prioritas ini meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur di mana hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara "Silaturahmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dengan Masyarakat Sumatera Utara di Jakarta dan Sekitarnya" di Balai Sudirman pada Minggu (26/6/2023) malam.

“Prioritas untuk Sumut adalah pendidikan, kesehatan, pertanian, serta infrastruktur, itu yang dijadikan prioritas,” ujar Edy ketika dijumpai di Balai Sudirman, Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu.

Namun, Edy mengungkapkan dalam proses pelaksanaannya itu terpaksa harus mengalami penundaan lantaran pandemi Covid-19 yang sempat melanda Indonesia.

“Tetapi kita tidak bisa lakukan maksimal baru mampu 42% karena kegiatan 3 tahun tidak bisa kita laksanakan sesuai program,” imbuh Edy.

Sedangkan untuk infrstruktur, Gubernur Sumut mengungkapkan sudah ada progres dalam pengerjaannya.

“Yang baru kita kejar di 2022-2023, untuk infrastruktur yang direncanakan semula harus dimulai dari tahun baru bisa dilaksanakan di 2022-2023. Saat ini, 50% mencapai 70% jalan, mantap untuk Sumut,” ujar Edy.

(Arief Setyadi )