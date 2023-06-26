Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, FPI Gelar Aksi 266 Tuntut Bubarkan Ponpes Al-Zaytun

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |02:48 WIB
Hari Ini, FPI Gelar Aksi 266 Tuntut Bubarkan Ponpes Al-Zaytun
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Forum Persaudaraan Islam (FPI) akan menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini, Senin (26/6/2023). Dalam aksinya, FPI menuntut pembubaran Pondok Pesantren Al-Zaytun dan meminta pimpinannya, Panji Gumilang ditangkap.

Mengutip video yang disebarluaskan sebuah akun IBTV (Islamic Brotherhood Television) bahwa FPI mengajak para anggota maupun umat muslim untuk turut serta kejalan menuntut soal konflik Al-Zaytun.

"Ayo ikuti dan hadiri aksi 266 FPI (Forum Persaudaraan Islam) bersama umat Senin 26 Juni 2023 jam 13.00 sampai selesai di Kantor Kemenag Pusat," ucap akun tersebut dikutip, Minggu 25 Juni 2023.

Adapun tuntutan dari aksi tersebut, FPI meminta pemerintah untuk mencabut izin dan menutup permanen Ponpes Al-Zaytun karena sudah mengajarkan ideologi sesat kepada santrinya.

Usai menuntut hal tersebut di Kemenag, massa FPI berencana akan menggelar long march (berjalan kaki) menuju Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kemanan.

"Tuntutan aksi bubarkan Ponpes Al-Zaytun, diimbau kepada umat Islam di daerah agar segera gelar aksi serupa untuk menuntut pembubaran Ponpes Al-Zaytun," tutur akun tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162817/umi-lkA4_large.jpg
Bersumpah di Atas Al-Quran, Umi Cinta Klarifikasi Tuduhan Soal Surga dan Infaq
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162811/aliran_sesat-FMob_large.jpg
Duh! Pengikut Umi Cinta Pengajian 'Masuk Surga Bayar Rp1 Juta’ Capai Puluhan Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162476/kusumo-ukG8_large.jpg
Bikin Geger! Pengajian Umi Cinta di Bekasi, Bayar Rp1 Juta Bisa Masuk Surga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/337/3032200/mui-respons-viralnya-abuya-mama-ghufron-sangat-menyesatkan-masyarakat-gbueoIVU9o.jpg
MUI Respons Viralnya Abuya Mama Ghufron : Sangat Menyesatkan Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/608/2985682/nabi-palsu-mengaku-diutus-bubarkan-islam-ditangkap-polisi-ZDSig246dU.jpg
Nabi Palsu Mengaku Diutus Bubarkan Islam Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/519/2977772/selain-gus-samsudin-polda-jatim-bidik-tersangka-lain-konten-tukar-pasangan-2VsYPtxf3L.jpg
Selain Gus Samsudin, Polda Jatim Bidik Tersangka Lain Konten Tukar Pasangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement