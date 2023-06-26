Hari Ini, FPI Gelar Aksi 266 Tuntut Bubarkan Ponpes Al-Zaytun

JAKARTA - Forum Persaudaraan Islam (FPI) akan menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini, Senin (26/6/2023). Dalam aksinya, FPI menuntut pembubaran Pondok Pesantren Al-Zaytun dan meminta pimpinannya, Panji Gumilang ditangkap.

Mengutip video yang disebarluaskan sebuah akun IBTV (Islamic Brotherhood Television) bahwa FPI mengajak para anggota maupun umat muslim untuk turut serta kejalan menuntut soal konflik Al-Zaytun.

"Ayo ikuti dan hadiri aksi 266 FPI (Forum Persaudaraan Islam) bersama umat Senin 26 Juni 2023 jam 13.00 sampai selesai di Kantor Kemenag Pusat," ucap akun tersebut dikutip, Minggu 25 Juni 2023.

BACA JUGA: Nasib Ponpes Al Zaytun Bakal Diumumkan Pekan Depan

Adapun tuntutan dari aksi tersebut, FPI meminta pemerintah untuk mencabut izin dan menutup permanen Ponpes Al-Zaytun karena sudah mengajarkan ideologi sesat kepada santrinya.

Usai menuntut hal tersebut di Kemenag, massa FPI berencana akan menggelar long march (berjalan kaki) menuju Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kemanan.

"Tuntutan aksi bubarkan Ponpes Al-Zaytun, diimbau kepada umat Islam di daerah agar segera gelar aksi serupa untuk menuntut pembubaran Ponpes Al-Zaytun," tutur akun tersebut.