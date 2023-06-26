Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rakyat Senang, Ketika Jokowi Teriakkan Ganjar Harus Menang

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |03:10 WIB
Rakyat Senang, Ketika Jokowi Teriakkan Ganjar Harus Menang
Ganjar Pranowo (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membakar semangat simpatisan dan relawan untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada kontestasi Pilpres 2024 dalam pidatonya saat peringatan Puncak Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu 25 Juni 2023. Pada momen tersebut Jokowi berteriak 'Ganjar harus menang'.

Itu semakin mengobarkan semangat para pendukungnya untuk ikut berjuang memenangkan bakal calon presiden (capres) Ganjar di Pilpres 2024.

Semangat itu terpancar di masyarakat saat Ganjar blusukan ke ke gang-gang kecil Kampung Jati Padang, Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Pademangan, Jakarta Utara, Minggu 25 Juni 2023.

Saat capres 2024 dari PDIP itu masuk ke perkampungan padat penduduk, banyak masyarakat antusias menyambutnya. Bahkan, mereka berteriak bahwa Ganjar merupakan sosok penerus Presiden Jokowi.

"Pak Ganjar adalah penerus Jokowi. Pak Ganjar mirip sama Pak Jokowi, suka blusukan dan merakyat sekali," kata warga, dikutip dalam keterangannnya.

Kristin (55), seorang warga Pasar Minggu, mengaku sangat senang karena Ganjar datang ke kampungnya. Apalagi, ia mengaku sebagai salah satu pendukung Jokowi.

"Senang banget, Pak Ganjar kaya Pak Jokowi suka blusukan ke rakyat yang bawah. Pasti kami dukung Pak Ganjar," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
