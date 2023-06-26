Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Bahas Industri Kreatif Bersama Pesinetron Arbani dan Milenial: Mereka Butuh Pelatih

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |03:54 WIB
Ganjar Bahas Industri Kreatif Bersama Pesinetron Arbani dan Milenial: Mereka Butuh Pelatih
Ganjar Pranowo ngobrol bareng pesinetron Arbani Yasiz dan milenial (Foto: Ist)
JAKARTA - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menyempatkan berdialog dengan sejumlah artis dan influencer di sela-sela peluncuran Greyman di Pintu 6 Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 25 Juni 2023 pagi. Kehadirannya pun mengejutkan para publik figur maupun warga yang tengah mengikuti aktivitas car free day (CFD).

"Tadi Pak Ganjar tiba-tiba datang, hadir. Terus, dia menanyakan banyak (hal) sih. Kayak, apa yang diinginkan anak-anak muda zaman sekarang," kata Arbani Yasiz, salah seorang aktor muda, saat ditemui seusai acara dikutip dalam keterangan yang diterima.

Kedatangan Bakal Calon Presiden 2024 yang diusung PDIP itu pun mengejutkan para publik figur maupun warga yang tengah mengikuti aktivitas car free day (CFD) di sekitar lokasi acara.

Dalam dialog terbuka itu, awalnya bersama bakal capres yang diusung PDIP itu membahas tentang industri kreatif yang bisa ditekuni oleh generasi muda. Tentunya untuk mengembangkan minat dan bakat sekaligus mendongkrak perekonomian.

Kepada Ganjar, Arbani mengungkapkan saat ini kaum muda semakin memahami kualitas suatu produk. Namun, mereka juga lebih memilih produk dengan harga yang terjangkau.

"Kemudian, dia nanya soal bisnis apa saja yang sekarang anak-anak muda suka jalani. (Saya jawab) startup-nya mulai dari clothing line, bisnis angkringan, tempat nongkrong, tempat ngopi atau kafe kecil-kecilan," ujarnya.

Dalam dialog berlangsung hangat dan penuh keakraban itu diakui Arbani, bahwa bisnis tersebut juga dijalani para artis dan influencer sebagai usaha sampingan di luar pekerjaan atau profesi mereka di industri hiburan.

Sementara Gubernur Jawa Tengah itu juga tidak segan menanyakan kendala dan permasalahan yang dihadapi Arbani, selaku aktor di industri perfilman dalam negeri. Menurutnya, kendala yang dihadapi selama ini berkaitan dengan sistematika produksi dalam waktu singkat untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.

Halaman:
1 2 3
      
