Gempa M4,1 Guncang Halmahera Barat

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara, pada Senin (26/6/2023) dini hari sekira pukul 02.21 WIB. Gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 4,1.

"Gempa Mag:4.1, 26-Jun-2023 02:21:28 WIB," tulis BMKG lewat akun @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa 1.66 LU-126.62 BT. Pusat gempa berada pada 113 km Barat Laut Halmahera Barat.

Kedalaman gempa 12 Km. "Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )