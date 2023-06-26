Ringankan Emak-Emak, Relawan Sandi Uno Gelar Sembako Murah Rp15 Ribu Isinya Lengkap

JAKARTA - Pelaku UMKM Sahabat Sandi Uno Jakarta Barat bersama P12 (Rumah Pemenangan Sandi Uno) membagikan ratusan paket sembako murah kepada masyarakat. Sembako dibagikan di Jalan Pekapuran, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Menurut Ketua UMKM Sahabat Sandi Uno Jakarta Barat, Noval Nur Akbar, harga sebako di Kecamatan Tambora sedang mengalami kenaikan. Banyak ibu-ibu yang mengeluhkan hal tersebut.

Sehingga dengan kegiatan ini bisa menekan harga bahan pokok dan mengatasi kenaikan harga sembako.

"Sembako di sini lagi naik, sangat naik, melihat itu semua saya dipercaya sebagai ketua untuk mengadakan kegiatan ini, supaya masyarakat terbantukan agar ekonomi kembali pulih, artinya dengan kegiatan ini kita berharap masyarakat terbantu," kata Noval, dikutip Minggu 25 Juni 2023.

Sembako murah yang dibagikan hanya dibanderol Rp15 ribu dari harga normal Rp70 ribu, meliputi beras, minyak, gula dan teh. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Mereka sangat senang dengan adanya bantuan sembako murah.

Relawan Sandiaga akan terus memperluas wilayah khususnya Jakarta Barat agar ada banyak bazar sembako murah. Sebab, sangat membantu masyarakat.

"Pertama kali mengadakan kegiatan tersebut, antusias masyarakat sangat tinggi. Ini kalau dihitung harganya Rp70 ribu tapi masyarakat cuma tebus Rp15 ribu. Kita akan lanjutkan, kita keliling terus di wilayah Jakarta Barat," ujar Noval.