Lokasi Kerajaan Keling yang Berhasil Tumbangkan Dominasi Majapahit di Era Raja Girindrawardhana

JAKARTA - Kerajaan Majapahit mulai menunjukkan tanda-tanda meredup ketika di bawah pimpinan Girindrawardana. Lambat laun Kerajaan Majapahit akhirnya berhasil dikalahkan oleh Kerajaan Keling. Mengenai asal usul Kerajaan Keling disebutkan konon berasal dari sebelah timur Kediri, dekat Pare.

Kerajaan Majapahit dalam peperangan melawan Keling menerima kekalahan. Hal ini membuat perubahan status Kerajaan Majapahit dari ibukota kerajaan menjadi negara bawahan Keling. Kebalikannya status Keling berubah dari negara bawahan menjadi ibukota kerajaan, sebagaimana Prof. Slamet Muljana pada "Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit".

Kerajaan Keling pada zaman pemerintahan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya ialah ibukota kerajaan, terbukti dari pernyataan prasasti Jiyu (OJO XCII) yang mengatakan, bahwa Girindrawardhana Dyah Ranawijaya yang menggunakan gelar Cri Wilwatiktapura Janggala Kadiri Prabhu Natha ialah Bhatara Keling.

Pada gelar itu toponim Majapahit disejajarkan dengan toponim Janggala dan Kediri yang dikuasai oleh Keling. Demikianlah jelas bahwa pada tahun 1486 Majapahit itu telah menjadi negara bawahan Keling. Keling terletak di sebelah timur Kediri, dekat Pare.

Ungkapan Cri Maharaja Sri Wilwatiktapura Janggala Kadiri Prabhu Natha Bhatara i Keling hanya dapat ditafsirkan bahwa Grindrawardhana Dyah Ranawijaya Bhatara Keling sebagai maharaja menguasai Majapahit, Janggala dan Kediri, Dyah Ranawijaya bersemayam di Keling, tidak di Majapahit seperti ditafsirkan hingga sekarang. Bahwa Girindrawardhana Dyah Ranawijaya bukan raja Majapahit, tetapi raja Keling.

Dari gelar itu jelas bahwa Majapahit disejajarkan dengan Janggala dan Kediri seperti telah ditunjukkan di atas. Perhatikan ungkapan Bhatara i Keling atau raja di Keling. Gelar itu perlu dibanding dengan gelar yang digunakan oleh Sang Prabhu Giripati Prasutabhupati Ketubhuta Dyah Suraprabhawa yang jelas menjadi raja Majapahit pada tahun 1473.

Dalam gelar itu nama Majapahit tidak disebut, karena Dyah Suraprabhawa ialah raja Majapahit, yang disebut di situ ialah nama Janggala dan Kediri. Gelarnya seperti Gri Giripati Prasutabhupati Ketubhuta, Sakalajanarddananindya Parakramadigwijaya Janggala-Kadiri-Jawabhumyekadhipa.

Seandainya Girindrawardhana Dyah Ranawijaya benar raja Majapahit, namanya pasti disebut dalam Pararaton sesudah Sang mokta ring kadaton i çaka çunya-nora-yuganing-wong. Kenyataannya ialah Pararaton tidak menyebutnya. Hal itu merupakan suatu petunjuk bahwa Dyah Ranawijaya memang bukan raja Majapahit.