HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tunjuk Komjen Wahyu Widada sebagai Kabareskrim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |07:13 WIB
Komjen Wahyu Widada/wikipedia
Komjen Wahyu Widada/wikipedia
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi di sejumlah jabatan Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri. Salah satunya adalah jabatan Kabareskrim Polri.

Hal itu tertuang dalam surat telegram yang diterima Okezone dengan Nomor:ST/1393/VI/KEP./2023, per tanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam surat telegram tersebut, jabatan Kabareskrim Polri yang tadinya dijabat oleh Komjen Agus Andrianto akan digantikan oleh Komjen Wahyu Widada yang saat ini menjabat sebagai Kabaintelkam Polri.

Komjen Agus Andrianto sendiri ditunjuk menjadi Wakapolri menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono yang memasuki masa pensiun.

Sementara, Komjen Gatot sendiri akan dimutasikan sebagai Pati Mabes Polri dalam rangka pensiun.

Pada tanggal 28 Juni 2023, Gatot genap berusia 58 tahun. Sebagaimana aturan yang berlaku, seorang personel Polri akan memasuki waktu pensiun pada umur tersebut.

Hal itu termaktub dalam, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana dalam aturan itu, batas maksimum seorang personel Polri adalah di usia 58 tahun. Hal itu diatur dalam Pasal 3 ayat (2). Masih dalam pasal tersebut di ayat (3) mengatur soal seorang yang pensiun diberikan kesempatan selama satu tahun untuk masa persiapan pensiun.

Untuk diketahui, sebelum menjadi Wakapolri, Gatot pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, Asrena Kapolri, Sahli Bidang Sosial Ekonomi Kapolri hingga Wakapolda Sulsel.

Berdasarkan catatan, setidaknya pada tahun 2023 ini, ada tujuh personel Polri berpangkat Komjen yang akan memasuki masa pensiun. Diantaranya, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto.

