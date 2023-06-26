Profil Agus Andrianto, Mantan Kabareskrim yang Kini Jadi Wakapolri

, Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |07:23 WIB

JAKARTA - Kabareskrim Komjen Agus Andrianto resmi ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono.

Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1393/VI/KEP./2023, tanggal 24 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam telegram itu, Agus Andrianto akan menjadi Wakapolri menggantikan Gatot yang telah memasuki masa pensiun.

Komjen Gatot sendiri dimutasikan sebagai Pati Mabes Polri dalam rangka pensiun.

Profil Singkat Agus Andrianto

Komjen. Pol. Agus Andrianto merupakan seorang perwira tinggi Polri lulusan Akpol 1989, yang berpengalaman dalam bidang reserse.

Pria kelahiran 16 Februari 1967 ini memulai kariernya di kepolisian dengan menjabat sebagai Pamapta Polres Dairi pada 1990. Karienya terbilang moncer, pada 1992 ia kemudian menjabat Kapolsek Sumbul.