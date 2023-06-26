Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Agus Andrianto, Mantan Kabareskrim yang Kini Jadi Wakapolri

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |07:23 WIB
Profil Agus Andrianto, Mantan Kabareskrim yang Kini Jadi Wakapolri
Komjen Agus Andrianto/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Kabareskrim Komjen Agus Andrianto resmi ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono.

Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1393/VI/KEP./2023, tanggal 24 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

 BACA JUGA:

Dalam telegram itu, Agus Andrianto akan menjadi Wakapolri menggantikan Gatot yang telah memasuki masa pensiun.

Komjen Gatot sendiri dimutasikan sebagai Pati Mabes Polri dalam rangka pensiun.

 BACA JUGA:

Profil Singkat Agus Andrianto

 

Komjen. Pol. Agus Andrianto merupakan seorang perwira tinggi Polri lulusan Akpol 1989, yang berpengalaman dalam bidang reserse.

Pria kelahiran 16 Februari 1967 ini memulai kariernya di kepolisian dengan menjabat sebagai Pamapta Polres Dairi pada 1990. Karienya terbilang moncer, pada 1992 ia kemudian menjabat Kapolsek Sumbul.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734/korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174658/polri-uEtF_large.jpg
Kerahkan 3.572 Personel Gabungan, Polri Pastikan Event MotoGP Mandalika 2025 Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174630/polri-Y83A_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Komite Reformasi Polri, Lemkapi: Kami Sambut Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173182/polri-jpQM_large.jpg
Profil Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Penangkap Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement