Kapolri Tunjuk Kombes M Iqbal Alqudusy Jadi Dirlantas Polda Aceh

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi di sejumlah jabatan perwira tinggi. Salah satunya adalah jabatan Kabid Humas Polda Jateng.

Hal itu tertuang dalam surat telegram yang diterima Okezone dengan Nomor:ST/1393/VI/KEP./2023, per tanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Mutasi terhadap perwira tinggi dan menengah merupakan proses yang biasa dilakukan di tubuh Polri. Semua yang dimutasi telah melalui tahap penilaian secara objektif.

Dalam telegram tersebut, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy akan menempati posisi barunya sebagai Dirlantas Polda Aceh.

BACA JUGA: Kapolri Tunjuk Komjen Wahyu Widada sebagai Kabareskrim

Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setiono menggantikan posisi Kombes Pol M Iqbal Alqudusy.

Sebelumnya, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy pernah ditunjuk sebagai Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi. Iqbal saat itu menjabat Kabag Produk Kreatif Biro Multimedia Div Humas Polri.

(Fahmi Firdaus )