Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tunjuk Kombes M Iqbal Alqudusy Jadi Dirlantas Polda Aceh

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |07:37 WIB
Kapolri Tunjuk Kombes M Iqbal Alqudusy Jadi Dirlantas Polda Aceh
Kombes M Iqbal Alqudusy/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi di sejumlah jabatan perwira tinggi. Salah satunya adalah jabatan Kabid Humas Polda Jateng.

Hal itu tertuang dalam surat telegram yang diterima Okezone dengan Nomor:ST/1393/VI/KEP./2023, per tanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Mutasi terhadap perwira tinggi dan menengah merupakan proses yang biasa dilakukan di tubuh Polri. Semua yang dimutasi telah melalui tahap penilaian secara objektif.

Dalam telegram tersebut, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy akan menempati posisi barunya sebagai Dirlantas Polda Aceh.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setiono menggantikan posisi Kombes Pol M Iqbal Alqudusy.

Sebelumnya, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy pernah ditunjuk sebagai Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi. Iqbal saat itu menjabat Kabag Produk Kreatif Biro Multimedia Div Humas Polri.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175426//polri-oNBZ_large.jpg
Kapolri: Jaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175423//kapolri-5dxE_large.jpg
Kapolri Kawal Instruksi Presiden Prabowo soal Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175379//prabowo-0jeH_large.jpg
Istana Angkat Bicara soal Isu Kapolri Ajukan Anggota Tim Reformasi Namun Ditolak Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175377//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-AwSg_large.jpg
Jenderal Sigit Ungkap 'Jurus Andalan' Polri Wujudkan Ketahanan Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175217//sby-9hQg_large.jpg
Respons Narasi Liar Hubungan SBY-Kapolri Renggang, Demokrat: Spekulasi Tidak Berdasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175099//sby-5zvw_large.jpg
SBY dan Kapolri Baik-Baik Saja, Jangan Simpulkan Masalah dari Potongan Video
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement