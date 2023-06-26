Kapolri Rotasi Jabatan Kapolda Sumut, Sulbar, dan Bali

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi jabatan Kapolda Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Barat (Sulbar) dan Bali.

Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1394/VI/KEP./2023, per tanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam telegram di nomor itu, Kapolda Sumut yang tadinya dijabat Irjen Panca Putra akan digantikan oleh Irjen Agung Setya Imam Effendi yang saat ini menjabat sebagai Asops Kapolri.

Sementara, posisi Asops Kapolri ke depannya akan dijabat oleh Irjen Verdianto Iskandar Bitticaca.

Di sisi lain, Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) ke depannya akan diemban oleh Irjen Adang Ginanjar.

Sementara, Brigjen Ida Bagus KD Putra Narendra akan menjabat sebagai Kapolda Bali. Ia mendapatkan promosi sebagai Jenderal Bintang Dua (Irjen) nantinya setelah resmi jabat posisi itu.

Sedangkan, Irjen Putu Jayan Danu Putra yang saat ini menjadi Kapolda Bali dirotasi sebagai Pati Baintelkam Polri dalam rangka penugasan luar struktur.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi di sejumlah jabatan Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri. Salah satunya adalah jabatan Kabareskrim Polri.

Hal itu tertuang dalam surat telegram yang diterima oleh MPI dengan Nomor:ST/1393/VI/KEP./2023, per tanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.