HOME NEWS NASIONAL

Posisi Wakapolri Bergeser, Berikut Daftar Lengkap Pati Polri yang Dirotasi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |08:32 WIB
Posisi Wakapolri Bergeser, Berikut Daftar Lengkap Pati Polri yang Dirotasi
Ilustrasi/ Doc: Okezone
JAKARTA - Polri melakukan sejumlah rotasi jabatan di tingkat Pejabat Tinggi (Pati). Di antaranya adalah posisi Wakapolri yang nantinya akan dijabat oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono sendiri dirotasi menjadi Pati Mabes Polri dalam rangka memasuki masa pensiun.

Polri sendiri menerbitkan lima surat telegram yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2023. Yakni, ST/1392/VI/KEP./2023 sebanyak 28 personel. ST/1393/VI/KEP./2023 sebanyak 4 personel.

Lalu, ST/1394/VI/KEP./2023 sebanyak 218 personel. ST/1395/VI/KEP./2023 sebanyak 170 personel, dan ST/1396/VI/KEP./2023 sebanyak 119 personel.

"Secara keseluruhan terdapat 539 personel yang mutasi," kata Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Adapun, beberapa rotasi Pati Polri itu di antaranya;

PJU Mabes Polri

- Wakapolri Komjen Agus Andrianto

- Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada

- Kabaintelkam Polri Komjen Suntana

-Asops Kapolri Irjen Verdianto Iskandar Bitticaca

