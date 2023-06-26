Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perjalanan Karier Jokowi hingga Menjadi Presiden Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |10:03 WIB
JAKARTA- Perjalanan karier Jokowi hingga menjadi Presiden Indonesia menarik untuk dibahas. Joko Widodo alias Jokowi merupakan pria asal Solo, Jawa Tengah, yang lahir pada 21 Juni 1961.

Ia merupakan anak pertama dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan Widjiatno Noto Mihardjo dan Sujiatmi. Jokowi merupakan anak seorang tukang kayu dan bambu yang semasa kecil hidup dengan penuh kesederhanaan.

Perjalanan karier Jokowi hingga menjadi Presiden Indonesia pun tak mudah. Ayah tiga anak ini pernah merasakan hidup pahit, bahkan di masa kecilnya ia pernah makan satu butir telur yang dibagi untuk seluruh keluarganya.

Jokowi kecil pernah pindah rumah beberapa kali karena rumahnya digusur. Di tengah keterbatasan ekonomi, orang tua Jokowi masih melek pendidikan. Sehingga Jokowi berhasil menamatkan pendidikan hingga jenjang sarjana.

Setelah lulus S-1 Kehutanan di Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada, Jokowi sempat bekerja di PT Kertas Kraft Aceh sebelum membuka bisnisnya di bidang kayu.

Dia membuka usahanya di bidang kayu pada 1988 dengan nama CV Rakabu. Saat tengah merintis, Jokowi sempat ditipu dan menyebabkan dirinya bangkrut. Namun, =kembali bangkit untuk menjalankan usahanya.

