10 Tokoh Indonesia yang Berulang Tahun di Bulan Juni

JAKARTA - Sederet 10 tokoh nasional Indonesia yang berulang tahun karna ada peristiwa bersejarah. Salah satunya, tercetusnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini yang membuat setiap tanggal 01 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila.

Lebih dari itu, ternyata tidak sedikit tokoh-tokoh nasional Indonesia yang lahir pada bulan Juni, baik tokoh di masa lampau maupun juga tokoh nasional masa kini. Berikut okezone rangkum 10 tokoh nasional Indonesia yang berulang tahun di bulan Juni melansir dari berbagai sumber:

1. Ir. Soekarno

Bapak proklamasi Indonesia sekaligus presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno lahir pada bulan Juni. Diketahui, Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno mengemban tugas sebagai Presiden Indonesia selama 21 tahun, yakni sejak tahun 1945 hingga 1966.

2. Soeharto

Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto juga lahir pada bulan Juni. Jenderal TNI (Purn) ini lahir pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Soeharto merupakan Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan terlama, yakni 32 tahun yang terhitung sejak 1967 hingga 1998.