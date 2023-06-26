Jabat Kabareskrim, Komjen Wahyu Widada Punya Harta Kekayaan Rp5,7 Miliar

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen Wahyu Widada untuk menjabat sebagai Kabareskrim menggantikan Komjen Agus Andrianto. Sementara Agus Andrianto diangkat menjadi Wakapolri menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono yang telah memasuki masa pensiun.

Berdasarkan hasil penelusuran MNC Portal Indonesia dari laman elhkpn.kpk.go.id, Komjen Wahyu Widada mempunyai harta kekayaan sebesar Rp5.780.262.046 (Rp5,7 miliar).

Hartanya tersebut dilaporkan terakhir kali ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 24 Maret 2023 untuk periodik 2022. Saat itu, Wahyu Widada masih menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.

Harta kekayaan Wahyu meliputi aset berupa lima tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi dan Sleman. Tanah dan bangunan mantan Kabaintelkam tersebut merupakan hasil sendiri dengan nilai ditaksir mencapai Rp3 miliar.

Mantan Kapolda Aceh tersebut juga melaporkan harta kekayaan berupa dua mobil merek Infinity Sedan tahun 2011 dan Toyota Camry tahun 2021. Ia juga memiliki motor Yamaha BG6 tahun 2018. Kendaraan Wahyu hasil sendiri dengan nilai total keseluruhan Rp765 juta.