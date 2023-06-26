Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Match Fixing Liga Indonesia, Kapolri: Kita Selidiki Perangkat Pertandingannya!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |10:43 WIB
Match Fixing Liga Indonesia, Kapolri: Kita Selidiki Perangkat Pertandingannya!
Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Satgas Anti-Mafia Bola melakukan penyelidikan terkait dengan indikasi pelanggaran atau kecurangan perangkat pertandingan sepakbola Indonesia.

"Dalam wakyu dekat saya perintahkan kepada Satgas Anti-Mafia Bola untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan sesuai data yang kami temukan," kata Sigit usai bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/6/2023).

Menurut Sigit, pihaknya bersama dengan PSSI menemukan adanya indikasi pelanggaran atau kecurangan di perangkat liga sepakbola Indonesia.

"Tentunya kami telah membentuk Satgas Anti-Mafia Bola di bulan Maret 2023 dalam perjalanan kompetisi yang akan berakhir dan juga kita akan menghadapi kompetisi yang akan dimulai bulan Juli nanti oleh Ketum PSSI,”ujarnya.

Kita temukan, sekali lagi kita temukan adanya indikasi pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan," sambung Sigit.

Halaman:
1 2
      
