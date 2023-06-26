Presiden Jokowi Akan Sholat Idul Adha di Yogyakarta

Presiden Jokowi di Pasar Palmerah. (MPI/Raka Dwi Novianto)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bakal melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Yogyakarta.

"Di Jogja (merayakan Idul Adha)," kata Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi menetapkan Idul Adha jatuh pada 29 Juni 2023. Hal tersebut berbeda dengan Muhammadiyah yang menetapkan Idul Adha pada 28 Juni 2023.

Pemerintah kemudian menetapkan libur Idul Adha 1444 Hijriah menjadi 3 hari. Cuti bersama mulai dari 28 hingga 30 Juni 2023.