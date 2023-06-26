Piala Dunia U-17 Bentrok dengan Konser Coldplay di SUGBK, Ini Kata Jokowi

JAKARTA - Gelaran Piala Dunia U-17 bentrok dengan konser Coldplay di Stadion Utama Bung Karno (SUGBK) pada November 2023. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia memiliki banyak stadion sepak bola yang sudah siap dipergunakan untuk agenda Internasional.

"Ya nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK. Yang lain kan ada, JIS ada. Ada di Manahan. Ada di Jalakharupat. Banyak. Ada di Surabaya stadion Bung Tomo ada juga. Wong stadion kita nih banyak kok yang sudah siap," kata Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Jokowi menyebut terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 oleh FIFA, merupakan bentuk kepercayaan internasional.

"Itu kepercayaan yang diberikan Internasional. Kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia," kata Jokowi.

Jokowi pun memerintahkan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait pergelaran Piala Dunia U-17 2023.

"Saya sudah perintahkan kepada ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venuenya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki artinya tinggal digunakan tetapi manejemen semuanya harus disiapkan betul," kata Jokowi.