HOME NEWS NASIONAL

Usut Dugaan Penistaan Agama Al-Zaytun, Menko Polhukam dan Bareskrim Bentuk Tim Gabungan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |11:25 WIB
Usut Dugaan Penistaan Agama Al-Zaytun, Menko Polhukam dan Bareskrim Bentuk Tim Gabungan
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. (Tangkapan layar/MNC Portal)
A
A
A

JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan, pihaknya bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD bakal membentuk tim gabungan untuk mengusut laporan dugaan penistaan agama terhadap Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang.

"Kemudian beliau (Menko Polhukam) juga arahkan secara langsung kepada kami dan nanti beliau akan membentuk tim untuk memperkuat tim yang ada di Bareskrim," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/6/2023).

Agus menyebut, saat ini, Bareskrim sudah menerima satu laporan polisi terkait dugaan penistaan agama Panji Gumilang.

Terkait hal itu, Agus menyatakan, pihaknya melakukan proses penyelidikan.

"Dan ini akan kita lakukan langkah penyelidikan mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi polemik di masyarakat terkait dengan ajaran yang ada di pondok tersebut nanti bisa buktikan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana penistaan agama yang ada di sana," ujar Agus.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/608/3121202/ratu_entok-Nhva_large.jpg
Minta Yesus Potong Rambut, TikTokers Ratu Entok Dihukum 2 Tahun 10 Bulan Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/338/3030011/pendeta-gilbert-diperiksa-polisi-terkait-dugaan-penistaan-agama-qaDp3OaYl4.jpg
Pendeta Gilbert Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/338/2998050/polisi-bakal-panggil-pendeta-gilbert-usai-dalami-saksi-dan-bukti-VHmxED9gYg.jpg
Polisi Bakal Panggil Pendeta Gilbert Usai Dalami Saksi dan Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/338/2997592/polisi-dalami-kasus-dugaan-penistaan-agama-pendeta-gilbert-EKR3tMLgoe.jpg
Polisi Dalami Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/337/2996943/pendeta-gilbert-dilaporkan-ke-polda-metro-jaya-buntut-viral-video-zakat-pOOXHlmWg1.jpg
Pendeta Gilbert Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Buntut Viral Video Zakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/340/2991628/sidang-perdana-komika-aulia-rakhman-didakwa-pasal-penistaan-agama-HCMrfNbXfi.jpg
Sidang Perdana, Komika Aulia Rakhman Didakwa Pasal Penistaan Agama
