Jokowi Bilang WTP Bukan Prestasi tapi Kewajiban

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022.

"Saya juga ingin menyampaikan terima kasih bahwa BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 dengan tepat waktu dan Alhamdulillah opininya wajar tanpa pengecualian," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Namun, Jokowi mewanti-wanti kepada para menteri dan pimpinan lembaga agar opini WTP tidak dijadikan sebuah prestasi, tapi sebuah kewajiban.

"Kepada para menteri dan pimpinan lembaga saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN," ujarnya.

"Kewajiban para menteri kewajiban para pemimpin lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab," kata Jokowi.