Bareskrim Bakal Periksa Pihak Al-Zaytun Terkait Dugaan Penodaan Agama

JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut bahwa pihaknya membuka peluang akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak internal Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun terkait penyelidikan kasus dugaan penodaan agama.

"Kemudian, nanti kita akan mengarah kepada internal pihak yayasan Pondok Pesantren Al-Zaytun dan tentunya nanti akan mengarah kepada siapa yang menjadi tersangka dari para dugaan tindak pidana penistaan tersebut," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/6/2023).

Selain memeriksa internal Al-Zaytun, kata Agus, Bareskrim juga akan memanggil pihak pelapor kasus dugaan penistaaan agama tersebut.

"Ya tentunya kita akan periksa pelapor," ujar Agus.

Selain itu, Agus mengatakan, Bareskrim juga bakal meminta keterangan dari pihak terkait demi menguatkan proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam perkara tersebut.

"Kemudian kita lengkapi dengan keterangan saksi tentunya saksi ahlinya juga nanti akan melibatkan Kementrian Agama ada Dirjen Bina Islam. Tentunya yang nantinya bisa memberikan kesaksian kemudian dari MUI kemudian dari tokoh agama yang memiliki paham sebagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya," ucap Agus.