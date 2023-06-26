Bogor Dilanda Pohon Tumbang hingga Longsor, Ini 10 Titik Lokasinya

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor mencatat 10 titik bencana pada Minggu 26 Juni 2023. Bencana yang terjadi meliputi tanah longsor, pohon tumbang, banjir dan bangunan ambruk karena hujan deras dan angin kencang.

"Longsor 6 kejadian, pohon tumbang 2 kejadian, banjir lintasan 1 kejadian dan bangunan ambruk 1 kejadian," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor Teofilo Patrocinio Freitas, Senin (26/6/2023).

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam bencana yang terjadi ini. Hanya saja beberapa warga yang sempat terdampak bencana tersebut.

Berikut 10 titik bencana yang melanda Kota Bogor pada Minggu 25 Juni 2023 :

Pohon Tumbang

1. Dahan patah di wilayah Villa Bogor Indah 1 RT 04 RW 12, Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara

2. Pohon tumbang di wilayah Kampung Kedung Halang Sugin, RT 01 RW 02, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal

Banjir

1. Banjir lintasan di wilayah Kampung Ciheulet RT 05 RW 06, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara

Longsor

1. Tanah longsor diwilayah Gang Menteng RT 02 RW 03, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat

2. Tanah longsor TPT di wilayah Kampung Graha Indah, RT 04 RW 08, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara