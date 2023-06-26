Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bogor Dilanda Pohon Tumbang hingga Longsor, Ini 10 Titik Lokasinya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |12:15 WIB
Bogor Dilanda Pohon Tumbang hingga Longsor, Ini 10 Titik Lokasinya
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor mencatat 10 titik bencana pada Minggu 26 Juni 2023. Bencana yang terjadi meliputi tanah longsor, pohon tumbang, banjir dan bangunan ambruk karena hujan deras dan angin kencang.

"Longsor 6 kejadian, pohon tumbang 2 kejadian, banjir lintasan 1 kejadian dan bangunan ambruk 1 kejadian," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor Teofilo Patrocinio Freitas, Senin (26/6/2023).

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam bencana yang terjadi ini. Hanya saja beberapa warga yang sempat terdampak bencana tersebut.

Berikut 10 titik bencana yang melanda Kota Bogor pada Minggu 25 Juni 2023 :

Pohon Tumbang

1. Dahan patah di wilayah Villa Bogor Indah 1 RT 04 RW 12, Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara

2. Pohon tumbang di wilayah Kampung Kedung Halang Sugin, RT 01 RW 02, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal

Banjir

1. Banjir lintasan di wilayah Kampung Ciheulet RT 05 RW 06, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara

Longsor

1. Tanah longsor diwilayah Gang Menteng RT 02 RW 03, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat

2. Tanah longsor TPT di wilayah Kampung Graha Indah, RT 04 RW 08, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169893/bencana-5qrN_large.jpg
24 Bencana dalam Sepekan, Puluhan Jiwa Melayang dan Ratusan Rumah Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/340/3154967/kekeringan-2VgP_large.jpg
BNPB Mencatat 6 Bencana Dalam 1 Hari Terakhir, Banjir hingga Kekeringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152395/bencana-uXyh_large.jpg
BNPB Ingatkan Masyarakat Siap Siaga Menghadapi Cuaca Ekstrem Sepanjang Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143824/banjir-ZSEH_large.jpg
Kenapa Terjadi Bencana Beruntun pada Akhir Mei 2025? Ini Penjelasan BNPB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/512/3133543/bencana-H7fG_large.jpg
Bencana Pergerakan Tanah di Brebes Meluas ke Pedukuhan Ares
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/512/3132141/bencana_tanah_bergerak-mQaA_large.jpg
Bencana Tanah Bergerak Terjang Sirampog Brebes, 367 Warga Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement