Melihat Rekam Jejak Komjen Agus Andrianto sebagai Wakapolri Baru yang ternyata Pernah Tangani Kasus Ahok

JAKARTA – Komjen Agus Andrianto ditunjuk sebagai Wakapolri mengisi posisi Komjen Komjen Gatot Eddy Pramono yang memasuki masa pensiun.

Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1393/VI/KEP./2023, per tanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebelum ditunjuk sebagai Wakapolri, Agus pernah menjabat sebagai Kabareskrim sejak 2021. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Keamanan (Kabaharkam). Berikut profil dan sepak terjang Agus selama berkarier di Polri :

Mengutip berbagai sumber, Agus merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Setelah lulus, Agus pernah bertugas di jajaran Polda Sumut di berbagai posisi, seperti Kapolsek Sumbul pada 1992, Kapolsek Parapat pada 1993, serta Kapolsek Percut Seituan pada 1995.

Selepas itu, Agus melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

Selanjutnya, ia menjabat Kapuskodalops Polres Lampung Selatan pada 1997, Kasat Serse Poltabes Medan 1999, Kasubag Binops Bag Serse Ek Polda Jatim 2001, Kasubag Binops Bag Serse Um Polda Jatim 2001, Wakapolres KP3 Tanjungperak 2003, Pamen Polda Jatim 2005, serta Kasat I/Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya 2006.