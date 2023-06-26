Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Belum Evakuasi Korban Pesawat SAM, Tim SAR Terkendala Cuaca Ekstrim

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |13:18 WIB
Belum Evakuasi Korban Pesawat SAM, Tim SAR Terkendala Cuaca Ekstrim
Pesawat SAM Air ditemukan (foto: dok istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Proses evakuasi Pesawat SAM Air Caravan dengan registrasi PK-SMW (C-208) yang jatuh di Kabupaten Yalimo, Papua masih terus dilakukan. Tim SAR Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU serta pihak terkait pun dikerahkan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, enam personel tim SAR gabungan TNI sudah berada di lokasi jatuhnya pesawat sejak Minggu 25 Juni 2023 kemarin, namun korban belum bisa dievakuasi hingga hari ini.

"(Namun) Belum (dievakuasi). Terkendala cuaca dan medan yang ekstrim," kata Julius saat dihubungi MNC Portal, Senin (26/6/2023).

Julius menjelaskan, kemungkinan ada dua teknik yang akan digunakan untuk mengangkat korban dan bangkai pesawat yaitu. Pertama, dengan teknik rappeling yakni turun dengan tali. Kedua, ialah menggunakan teknik hoist atau mengangkat beban dengan Helly.

"Kedua teknik ini akan digunakan dengan pertimbangan posisi bangkai Pesawat berada di kemiringan 40 derajat, sehingga tidak dimungkinkan melalui jalur darat," ucapnya.

Sebagai informasi tim SAR Kopasgat serta pihak terkait menggunakan Helly Caracal TNI AU untuk menuju lokasi jatuhnya pesawat.

"Pukul 08.54 WIT Helikopter Caracal HT 7201 berangkat dari Wamena menuju sasaran, kondisi cuaca mendukung, dan berhasil mencapai sas crash pesawat SAM Air PK-SMW," ujar Julius melalui keterangan resminya, Minggu (25/6/2023).

Halaman:
1 2
      
