KPK Panggil Kabiro Kepegawaian MA Terkiat Penyidikan Hasbi Hasan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Biro (Kabiro) Kepegawaian Mahkamah Agung (MA), Supadmi, hari ini. Sedianya, Supadmi dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara dengan tersangka Sekretaris MA, Hasbi Hasan (HH).

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama Supadmi Pegawai Mahkamah Agung atau Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (26/6/2023).

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan dua orang tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Kedua tersangka tersebut yakni, Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto.

KPK telah melakukan upaya penahanan terhadap Dadan Tri Yudianto. Dadan ditahan di Rutan Gedung lama KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara Hasbi Hasan, belum ditahan.

Ia masih melenggang bebas usai diperiksa sebagai tersangka, beberapa waktu lalu.

Dalam perkara ini, Dadan diduga telah menerima uang sebesar Rp11,2 miliar dari Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Heryanto Tanaka dan pengacaranya, Theodorus Yosep Parera. Sebagian uang itu kemudian diserahkan oleh Dadan ke Hasbi Hasan.