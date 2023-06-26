Bareskrim Periksa Ammy Amalia dan Ibunya Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual

JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Politikus NasDem Ammy Amalia Fatma Surya, terkait laporannya terhadap Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto soal dugaan pelecehan seksual.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, pada saat yang sama, pemeriksaan juga dilakukan terhadap Ibu dari Ammy Amalia, Siti Fatimah.

“Hari ini Senin 26 Juni penyidik akan memintai keterangan saudara SF (ibu dari AAFS) sebagai saksi. Jadi kasus ini masih bersifat pengaduan atau dumas,” kata Ramadhan saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Terpisah, Juru Bicara (Jubir) Ammy Amalia, Levenia Nababan membenarkan soal pemeriksaan itu. Ia bahkan mengatakan AAFS juga turut dimintai keterangan.

“Pelapor sudah diperiksa beserta Ibu Siti Fatimah sebagai saksi juga sudah diperiksa. Saat ini kedua nya sudah pulang dari pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Umum,” ujar Levenia.

Menurut Levenia, AAFS didalami soal kronologi kejadian. AAFS juga disebut memberikan bukti berupa ponsel sebagai alat bukti yang mana percakapan tersebut berlangsung.

“Untuk Ibu Siti Fatimah sebagai saksi, untuk materi kesaksian dan keterangannya masih dalam proses penyelidikan,” ucapnya.