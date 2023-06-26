Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apakah Restitusi Mario Dandy Bisa Dibebankan ke Keluarganya?

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |15:09 WIB
Apakah Restitusi Mario Dandy Bisa Dibebankan ke Keluarganya?
Mario Dandy (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membebankan biaya restitusi atau ganti rugi sebesar Rp120 miliar kepada Mario Dandy Satriyo. Restitusi sebesar Rp120 miliar itu merupakan biaya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban penganiayaan Mario Dandy, berinisial D.

Lantas, apakah restitusi Rp120 miliar Mario Dandy tersebut bisa dibebankan ke pihak keluarga?

Pakar hukum pidana asal Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menjelaskan, restitusi yang dibebankan kepada Mario Dandy sebenarnya tidak bisa dibebankan kepada pihak keluarga.

Sebab, kata dia, Mario Dandy dalam hal subyek hukum sudah bukan anak-anak yang menjadi tanggungjawab orangtua.

"Karena Mario sudah dewasa, maka sepenuhnya merupakan kewajiban yang bersangkutan. Pengadilan tidak bisa membebankan pada orang tua Mario," ujar Agustinus Pohan dalam keterangannya, Senin (26/6/2023).

Lagi pula, menurut Agustinus, jika Mario Dandy tak bisa memenuhi uang restitusi itu, maka tak bisa diganti dengan pidana. Meski demikian, Agustinus menyebut bisa saja pengadilan menyita dan merampas Mario Dandy, namun lagi-lagi harus aset atas kepemilikan Mario Dandy, bukan pihak keluarga.

"Ketidaksanggupan membayar restitusi tidak bisa diganti dengan pidana. Jadi bila tidak ada harta, maka dengan sendirinya tidak bisa dipenuhi," kata Agustinus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157779/lpsk-cKOY_large.jpg
LPSK Buka Pintu Perlindungan bagi Saksi Kasus Kematian Diplomat Kemlu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/337/3148077/achmadi-UkgL_large.jpg
LPSK Usul Terpidana yang Enggan Bayar Restitusi Tidak Dapat Hak Warga Binaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/1/3126495/teror_kepala_babi_di_kantor_tempo-XEmV_large.jpg
LPSK Beri Perlindungan ke Jurnalis Tempo Buntut Aksi Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/337/3113999/ilustrasi_lpsk-5w4x_large.jpeg
LPSK Beri Perlindungan 7 Saksi dan Korban Kasus Penembakan Bos Rental Mobil di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/337/3113004/ilustrasi_lpsk-wtHM_large.jpeg
Saksi dan Korban LPSK Terancam Kehilangan Perlindungan Gara-Gara Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/337/2992371/ini-7-pimpinan-lpsk-2024-2029-yang-disahkan-dpr-O90m6nkmFV.jpg
Ini 7 Pimpinan LPSK 2024-2029 yang Disahkan DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement