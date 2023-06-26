Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Bakal Kick Off Pelaksanaan HAM Berat di Aceh Besok

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |15:15 WIB
Jokowi Bakal <i>Kick Off</i> Pelaksanaan HAM Berat di Aceh Besok
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakalmelakukan kick off atau dimulainya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial di Aceh pada esok, Selasa 27 Juni 2023.

"Jadi dong (kick-off penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu)," kata Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Terkait penelusuran sejarah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Jokowi meminta semua pihak untuk menanyakan langsung kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Tanyakan ke Menko Polhukam," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam RI Mahfud MD mengungkap alasan Presiden Jokowi melakukan kick off atau dimulainya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Hal itu, kata Mahfud, dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (PPHAM).

Halaman:
1 2
      
