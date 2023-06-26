Wapres Kunker ke Kebumen Dukung Budidaya Udang Vaname

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI, K.H. Ma'ruf Amin menghadiri Panen Udang Vaname di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK), Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Senin (26/6/2023).

Menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres dan rombongan bertolak dari Landasan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma menuju Bandar Udara Internasional Yogyakarta pada pukul 13.00 WIB.

Setelah menempuh penerbangan selama 60 menit, Wapres direncanakan tiba di DIY pada pukul 14.00 WIB, dan akan disambut oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta pendamping.

Selanjutnya, Wapres melanjutkan perjalanan menuju Kebumen, Jawa Tengah, dengan berkendara mobil selama 60 menit.

Setibanya di Kebumen, Wapres akan disambut oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen beserta Ibu Nawal Arafah Yasin serta Bupati Kebumen Arif Sugiyanto beserta Ibu Iin Windarti Arif Sugiyanto, untuk kemudian melakukan Panen Udang Vaname di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK).

Selain ke Kebumen, Wapres juga diagendakan berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Hajar Aswad di Ngawen, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Pada hari kedua kunjungan kerja, Selasa (27/6/2023).