Gempa M3,5 Guncang Ternate

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Ternate, Muluku Utara, Senin (26/6/2023), sekira pukul 16.02 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada 0.47 Lintang Utara - 126.27 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.5, 26-Jun-2023 16:02:26WIB, Lok:0.47LU, 126.27BT (126 km BaratDaya TERNATE-MALUT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)