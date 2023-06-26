Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Panen Udang di Kebumen, Wapres Optimistis Ekspor Indonesia Meningkat

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |16:28 WIB
Hadiri Panen Udang di Kebumen, Wapres Optimistis Ekspor Indonesia Meningkat
Wapres panen udang di Kebumen (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma'ruf Amin optimis Indonesia dapat meningkatkan pangsa pasar ekspor udang di skala tingkat global.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan dalam panen perdana udang vaname di tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah pada Senin (26/6/2023) sore.

Ma'ruf Amin menyebutkan Pandemi Covid-19 yang melanda dunia beberapa waktu lalu telah berimbas pada hampir seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali disrupsi di sektor perikanan dan budi daya udang.

"Alhamdulillah, kini kita memasuki masa endemi dengan semangat dan harapan kebangkitan di semua sektor. Lembaran baru ini menjadi momentum sekaligus peluang untuk memulihkan dan terus memperkuat daya tahan sektor pangan perikanan, termasuk budi daya udang," ujar Ma'ruf Amin.

Budi daya udang, kata Ma'ruf, menawarkan nilai ekonomi yang potensial. Ekspor udang selama kurun waktu Januari sampai dengan April 2023 ia sebutkan telah berkontribusi signifikan dengan porsi 32,5 persen dari total ekspor produk perikanan Indonesia.

"Indonesia saat ini juga menempati peringkat ketiga terbesar dalam ekspor udang global setelah Ekuador dan India. Namun, meskipun menempati peringkat ketiga, pangsa pasar kita masih cukup kecil, yaitu sekitar 6 persen.

Peluang besar peningkatan pangsa pasar dalam industri ini sepatutnya mampu kita optimalkan," kata Ma'ruf Amin.

Apabila budi daya udang berhasil, Ma'ruf optimistis harapkan target ekspor komoditas udang mencapai 4,3 miliar dolar Amerika pada 2024 dapat direalisasikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement