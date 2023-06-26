Hadiri Panen Udang di Kebumen, Wapres Optimistis Ekspor Indonesia Meningkat

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma'ruf Amin optimis Indonesia dapat meningkatkan pangsa pasar ekspor udang di skala tingkat global.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan dalam panen perdana udang vaname di tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah pada Senin (26/6/2023) sore.

Ma'ruf Amin menyebutkan Pandemi Covid-19 yang melanda dunia beberapa waktu lalu telah berimbas pada hampir seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali disrupsi di sektor perikanan dan budi daya udang.

"Alhamdulillah, kini kita memasuki masa endemi dengan semangat dan harapan kebangkitan di semua sektor. Lembaran baru ini menjadi momentum sekaligus peluang untuk memulihkan dan terus memperkuat daya tahan sektor pangan perikanan, termasuk budi daya udang," ujar Ma'ruf Amin.

Budi daya udang, kata Ma'ruf, menawarkan nilai ekonomi yang potensial. Ekspor udang selama kurun waktu Januari sampai dengan April 2023 ia sebutkan telah berkontribusi signifikan dengan porsi 32,5 persen dari total ekspor produk perikanan Indonesia.

"Indonesia saat ini juga menempati peringkat ketiga terbesar dalam ekspor udang global setelah Ekuador dan India. Namun, meskipun menempati peringkat ketiga, pangsa pasar kita masih cukup kecil, yaitu sekitar 6 persen.

Peluang besar peningkatan pangsa pasar dalam industri ini sepatutnya mampu kita optimalkan," kata Ma'ruf Amin.

Apabila budi daya udang berhasil, Ma'ruf optimistis harapkan target ekspor komoditas udang mencapai 4,3 miliar dolar Amerika pada 2024 dapat direalisasikan.